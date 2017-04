La mostra mercato del disco arriva a Somma Lombardo

Foto varie

Domenica 30 aprile a Somma Lombardo ci sarà un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di musica. In concomitanza con la 3^ edizione di Rock Inn Comix , fiera del fumetto, ci sarà infatti la 1^ Mostra del mercato del disco a Somma Lombardo, presso la Biblioteca Comunale “G. Aliverti” , Via Marconi 6/C.

Un appuntamento ad ingresso gratuito dove si potranno trovare, vendere e scambiare dischi, cd, dvd, libri e oggettistica musicale di ogni genere.