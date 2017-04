Boarezzo e la Valganna sotto la neve di aprile

La neve con la quale ci siamo svegliati venerdì 28 aprile non è un fenomeno inusuale. Il caldo delle settimane passate e l’esplosione della primavera ci avevano già proiettato in un clima quasi estivo e dunque il risveglio è stato brusco ma le statistiche dicono che in questo periodo è già successo e, anzi, non è stata nemmeno la nevicata più sconvolgente.

Lo abbiamo chiesto al Centro Geofisico Prealpino che dall’alto del Campo dei Fiori monitora tutto e, soprattutto, tiene tutto ben catalogato in un database storico degli eventi meteorologici.

Il verdetto, dunque, è che la timida nevicata di stamattina è stata nulla in confronto a quella del 17 aprile del 1991 quando sulla città di Varese si posarono improvvisamente con una tormenta ben 15 centimetri di neve fresca.

Anche le temperatura sono state più rigide negli aprili passati: il minimo storico è stato registrato l’8 aprile del 2003 con -2 gradi.

Quello che è successo oggi, spiega Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino, è dovuto al transito del minimo depressionario su Piemonte e Lombardia che ha provocato un repentino calo delle temperature all’alba del giorno 28 aprile con nevicate che hanno raggiunto 400-500 metri di quota su Varesotto, Comasco e Canton Ticino.

A Varese la neve è caduta tra le 7 e le 8 del mattino, senza restare al suolo. A Campo dei Fiori l’accumulo di neve è stato di 15-20 centimetri.