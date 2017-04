La Openjobmetis non vuole fermarsi neppure a Reggio Emilia

Openjobmetis - Grissin Bon 82-71

É una dolce condanna quella che si è autoinflitta la Openjobmetis di coach Attilio Caja in questa sorprendente primavera biancorossa. La condanna a vincere tutte le partite – siamo già a quota sei consecutive - per acciuffare i playoff 2017 con una rimonta che avrebbe del clamoroso.

Una rimonta che passa anche dal PalaBigi, l’angusta arena che ospita le partite interne di Reggio Emilia e che rappresenta la prossima fermata per Maynor e soci, impegnati sul parquet della Grissin Bon alle 18,15 di domenica 9 aprile. Un match che, inutile sottolinearlo, è di quelli con difficoltà elevata – e da qui alla fine non ci saranno impegni “morbidi” – perché la squadra dei due ex De Nicolao e Polonara sta riprendendo colore e quota dopo alcuni mesi molto difficili. Proprio Varese, all’andata, certificò lo stato di crisi in casa Menetti, con una vittoria inattesa che rappresentò il canto del cigno della gestione Moretti.

Da allora gli emiliani hanno cambiato molto, in termini di organico: è stato richiamato il “riservista” Kaukenas ed è stata riaperta la porta agli americani con gli arrivi di Reynolds e Williams, per dare man forte a un nucleo rimasto ugualmente a forti tinte tricolori grazie ad Aradori, Della Valle, Cervi oltre ai due citati ex. Con questo assetto, e dopo aver recuperato un po’ di infortuni, la Grissin Bon è riuscita a risalire fino al quinto posto dopo aver sfiorato l’uscita dalle prime otto e nell’ultimo turno è stata capace di espugnare Capo d’Orlando in una partita, per la verità, né bella né spettacolare.

Un’avversaria quindi di tutto rispetto e in un buon momento di forma per la Openjobmetis che però – lo ha detto anche Maynor in un’intervista – a questo punto della stagione deve preoccupare ogni avversaria che le si para davanti. Caja avrà di nuovo la squadra al completo, con il play e Pelle che sono stati a breve riposo dopo un piccolo incidente stradale senza conseguenze.

«Il match di Reggio sarà davvero difficile - avvisa Caja alla vigilia – La squadra di Menetti è stata finalista negli ultimi due campionati, è solida ed è continua negli anni. Noi vogliamo affrontare la partita con grande rispetto ma con la fiducia nei nostri mezzi, consapevoli del nostro buon lavoro: la Grissin Bon è favorita e gioca in casa, noi dobbiamo capire quanto siamo distanti dagli emiliani».

La strada verso i playoff dipende in buona parte dai risultati dei biancorossi, ma bisognerà anche valutare il cammino delle tante rivali per l’ottava piazza: «Noi però dovremo fare solo i nostri conti – prosegue il coach – guardare alla nostra classifica con l’obiettivo di fare bene. Prima pensavamo alla salvezza, ora dobbiamo convincerci che possiamo giocarcela con tutti e questo varrà anche contro Trento e Venezia. Certamente c’è rammarico perché manca solo un mese alla fine, considerato il bel gruppo che si è creato l’entusiasmo di questi ultimi tempi. Per me è un piacere venire in palestra ad allenare questi ragazzi». E speriamo che questo lavoro duri fino a maggio inoltrato, ma perché ciò avvenga è quasi decisivo fare due punti anche a Reggio.

