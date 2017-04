La Openjobmetis vuole ripartire di slancio

Obiettivo riscatto. Per riannodare subito i fili con la vittoria, per dimostrare di valere una classifica migliore, per farsi applaudire dalla propria gente, per – perché no – provare a inseguire una difficilissima qualificazione ai prossimi playoff.

La Openjobmetis si appresta a ospitare la Dolomiti Trento (sabato 15, ore 20,30), squadra che ha dovuto affrontare una stagione in altalena, con alcuni infortuni che la hanno trascinata verso il basso, con alcune integrazioni che l’hanno spinta di nuovo in alto e con un ultimo cambio di pelle ancora in corso. L’Aquila infatti ha di recente espugnato Milano, pagando però a carissimo prezzo l’impresa: al Forum i bianconeri hanno perso sia Baldi Rossi, sia Marble e sono tornati sul mercato accaparrandosi l’ala 23enne Shavon Shields, americano ma di prezioso passaporto danese prelevato a Francoforte.

Varese, per l’occasione, ritroverà invece il fulcro del suo attacco, Eric Maynor, che si è allenato regolarmente dopo aver saltato il match di Reggio Emilia per i postumi di un incidente automobilistico avvenuto dopo il derby di Cantù. Una circostanza che non ha mancato di far discutere i tifosi, divisi tra chi è arrabbiato per il suo comportamento extrasportivo e chi invece lo reputa legittimo. Maynor non sarà al 100%, perché comunque ha ripreso a lavorare con la dovuta attenzione da martedì, ma la sua presenza pare certa e sarà fondamentale per restituire fluidità all’attacco biancorosso. Un’arma che è risultata letale per le difese avversarie nel corso delle sei partite vinte di seguito tra il match interno con Pistoia e quello in trasferta di Desio.

Forray contro Maynor nel match di andata / foto Antonello-VareseNews

Certo, Trento ha le armi per limitare l’impatto di Maynor: Craft e Forray – i due registi di coach Buscaglia – spiccano infatti per attitudine difensiva e possono rappresentare una contromossa importante per gli ospiti. «La difesa – avverte però Caja – non è mai individuale, è un discorso di squadra o almeno di “due contro due” dopo il pick’n’roll. Dipende dai play e dipende dagli altri, anche dal resto della mia squadra che dovranno aiutarlo a valorizzare le sue capacità di passatore».

Alla vigilia del match, il tecnico biancorosso punta l’attenzione sui punti di forza degli ospiti per spiegare dove Varese dovrà provare a vincere la partita. «Trento è prima nelle palle recuperate e nei rimbalzi offensivi, inoltre è quella che subisce meno punti di tutti, appena 69 di media nel girone di ritorno. Di conseguenza da parte nostra servirà una prova attenta e positiva, ricordando che il loro atletismo permette alla Dolomiti di fare bene in difesa. Dovremo essere pronti perché saranno aggressivi, ma giochiamo in casa e cercheremo di reagire».

LA DIRETTA

