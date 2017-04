La “Passione di Cristo” va in scena a Crosio

E’ una delle rappresentazioni più intense e sentite. Coinvolge moltissimi figuranti e i momenti di rievocazione storica si mescolano con quelli di riflessione e preghiera. E’ la “Passione di Cristo” messa in scena ogni anno, ormai da molto tempo, dal gruppo “Non solo Teatro della Valbossa”. Ad organizzarla l’A.P.S. Pro Crosio e la Parrocchia S.Apollinare: si tratta della 16° edizione della Sacra rappresentazione e questa volta sarà ambientata a Crosio della Valle.

La rappresentazione avrà due momenti importanti “Ultima cena” in Piazza della Chiesa mercoledì 5 aprile alle ore 20,30 (in caso di maltempo verrà effettuata il giorno successivo).

E la “Passione di Cristo” in zona Municipio domenica 9 aprile alle ore 15,30. L’intera Comunità di Crosio è stata direttamente coinvolta per organizzare questi due eventi, si sono attivate le Parrocchie di Crosio e Daverio, la Pro Crosio, la Protezione Civile e l’Amministrazione, ma anche tanti cittadini che daranno il loro contributo partecipando in veste di attori e comparse.

Per l’ultima cena in Piazza della Chiesa verrà fatta una ricostruzione scenica accurata, saranno 45 minuti di intensa meditazione e riflessione.

Le informazioni relative all’intera manifestazione si troveranno in: www.passioneitinerante.eu.