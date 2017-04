La Polizia di Busto ritrova l’auto rubata del giornalista Gianni Barbacetto

Foto varie

Il noto giornalista e saggista de Il Fatto Quotidiano ha espresso la sua gratitudine nei confronti dei poliziotti di Busto Arsizio che nei giorni scorsi hanno portato a termine un inseguimento nella zona delle Quattro Strade tra Busto Arsizio, Vanzaghello, Lonate Pozzolo e Samarate. Gli agenti del Commissariato di via Foscolo, infatti, hanno ritrovato l’auto rubata a Gianni Barbacetto, una Volvo del 2010.

L’auto sarebbe stata usata per effettuare un colpo nella zona di Samarate e per questo è finita nella rete dei poliziotti di Busto Arsizio che pattugliano quella zona nota per lo spaccio nei boschi e perchè punto d’ingresso in città di malviventi di varia estrazione. Nella Volvo, infatti, è stato trovato il kit del ladro d’appartamento.