La Pro Patria di Javorcic inizia con un poker

Varie tigrotti

Ottimo inizio per Ivan Javorcic sulla panchina della Pro Patria. Il mister croato vince 4-0 nella trasferta a Scanzorosciate. Serviva una prestazione convincente dopo lo scivolone contro il Levico Terme ed è arrivata.

Lo Scanzorosciate oggi è sembrato troppo piccolo per poter impensierire gli avversari.

I bianco blu hanno trovato il vantaggio già al 10’ con Garbini. Dopo soli sei minuti il veterano Santana ha raddoppiato con un bel calcio di punizione.

Nella ripresa si ripete lo stesso copione del primo tempo, con gli ospiti che vanno sul 3-0 all’11’ grazie Riccardo Colombo. Quest’ultimo ha firmato la sua doppietta al 28’, portando il risultato sul 4-0.

I tigrotti hanno controllato fino al 90′, aggiudicandosi un match senza storia e rimanendo ancorati alla zona playoff. Con la sconfitta del Darfo Boario contro la Pergolettese e il Pontisola staccato cinque punti la Pro Patria non può più sbagliare.

Lo Scanzorosciate invece, mai in partita oggi, può ancora sperare nella salvezza senza passare per i playout.

Intanto è festa grande per il Monza, che si aggiudica il girone B grazie al pareggio in casa contro il Seregno. I brianzoli tornano in Lega Pro dopo un campionato praticamente dominato.

Risultati: Monza – Seregno 2-2; Virtus Bolzano – Ciliverghe Mazzano 1-2; Darfo Boario – Pergolettese 0-2; Scanzorosciate – Pro Patria 0-4; Pontisola – Ciserano 1-0; Grumellese – Caravaggio 0-0; Lecco – Dro 2-1; Levico Terme – Olginatese 1-1; Cavenago – Fanfulla 1-1.

Classifica: Monza 77; Ciliverghe Mazzano 70; Pergolettese 65; Virtus Bergamo 62; Pro Patria 58; Pontisola 53; Darfo Boario 51; Caravaggio 47; Seregno 45; Grumellese 42; Ciserano 37; Dro, Scanzorosciate 33; Olginatese 32; Lecco 28; Levico Terme 25; Virtus Bolzano 23; Fanfulla 21.