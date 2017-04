La Pro Patria ha scelto Javorcic

Varie tigrotti

Il giorno di Pasqua porta il nuovo allenatore in casa Pro Patria. Dopo le dimissioni – accettate – di Roberto Bonazzi al termine della gara persa allo “Speroni” contro il Levico Terme, la società ha scelto chi guiderà la squadra nel futuro.

Si tratta di Ivan Javorcic, croato nato nel 1979 e con un passato da calciatore in Italia. Terminata la carriera da giocatore, ha iniziato ad allenare nelle giovanili del Brescia. Alle Rondinelle ha anche vestito i panni di allenatore della formazione in Serie B per poche settimana.

Da primo allenatore un’esperienza poco fortunata di pochi mesi alla guida del Mantova. Ha avuto modo di affrontare la Pro Patria, allora diretta da Alessio Pala, nella sfida del “Martelli” il 19 dicembre 2015. La gara finì 1-1 con il pareggio nel recupero di Momentè dopo il vantaggio biancoblu di Capua. Fu probabilmente il crocevia della stagione per i tigrotti che retrocessero.

Questo il comunicato della società: