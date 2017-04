La Pro Patria vuole ipotecare i playoff contro il Levico

Varie tigrotti

I playoff sembravano quanto meno assicurati per la Pro Patria, ma i risultati degli ultimi due mesi hanno fatto vacillare anche questa sicurezza in casa biancoblu.

Giovedì 13 aprile (ore 15.00) allo “Speroni” i tigrotti affronteranno il Levico Terme. La vittoria è d’obbligo per Santana e compagni.

Non dovrebbe essere in dubbio il modulo. Mister Bonazzi potrebbe affidarsi ancora al 3-5-2. Tutto da valutare invece l’undici titolare. La rosa è praticamente al completo, esclusi dalle convocazioni Mattia Mauri e Alessandro Gherardi. Il tecnico avrà quindi libertà di scelta per trovare la formazione più affidabile.

Bonazzi ha ben chiaro l’obiettivo: «Nessuno ci regala niente, per vincere bisogna fare di più. Questo ci siamo detti in spogliatoi. Domani dobbiamo cercare di vincere, parlando di meno e facendo più i fatti. In questo momento è giusto criticarci perché non abbiamo fatto bene. Dobbiamo uscire da questo momento. Sono convinto che i ragazzi dimostreranno la loro voglia di fare i tre punti».

Il Levico cerca punti salvezza. I trentini sono attualmente penultimi a 21 punti, uno solo in più rispetto al Cavenago Fanfulla e due dalla Virtus Bolzano, prima ammessa ai playout.

All’andata finì 2-1 per la Pro Patria con le reti di Zaro e Santana che portarono la sesta vittoria di fila ai tigrotti.

La diretta di VareseNews è già iniziata. Potrete commentare live e interagire via Instagram e Twitter con gli hashtag #propatrialevico e #direttavn