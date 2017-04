La Pro Settimo ferma anche la Caronnese. Varesina ancora ko

Le foto della Caronnese

Dopo il Varese, la Pro Settimo si dimostra squadra quadrata anche a Caronno Pertusella imponendo l’1-1 alla Caronnese. Perde ancora invece la Varesina, colpita a Borgosesia 1-0.

CARONNESE – PRO SETTIMO 1-1

La Caronnese non riesce a vincere contro la Pro Settimo, perdendo terreno dalla capolista Cuneo, che fa un balzo in avanti rispetto alle inseguitrici. Eppure la squadra di mister Marco Gaburro era riuscita a sbloccare la sfida con la rete di Giudici nel finale di primo tempo, ma nella ripresa è arrivata la rete ospite firmata da Chiazzolino per l’1-1 finale. Tanto amaro in bocca per Corno e compagni che perdono una buona occasione per rimanere a contatto con la capolista.

BORGOSESIA – VARESINA 2-0

Un’altra sconfitta per la Varesina, che è sempre più invischiata nella lotta salvezza. Al Borgosesia bastano le marcature di Vita e Tomaselli nella ripresa per portarsi a casa tre punti che consentono ai ragazzi di mister Dionisi di sperare ancora negli spareggi promozione. Le Fenici invece continuano a occupare la zoa playout, ma il penultimo posto è ora distante due punti.