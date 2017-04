La protezione civile a lezione di motosega

Il volontario di Protezione Civile, sempre più spesso è chiamato alla pulizia di sponde ed alvei di corsi d’acqua, alla rimozione di rami e piante caduti sulle carreggiate e alla potatura o abbattimento di alberi pericolanti.

In questi ambiti, la motosega diviene uno strumento indispensabile nel lavoro dell’operatore di Prociv, macchina che tuttavia comporta gravissimi rischi se usata in modo scorretto. Dovere del volontario è infatti quello di prendersi cura non solo della propria salute e sicurezza ma anche delle altre persone presenti nei luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione.

Il Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Varese (CCV-VA) ha così organizzato un corso di addetto all’utilizzo delle motoseghe per taglio piante -di livello avanzato- rivolto ai volontari con esperienza base nel settore, tenuto da formatori qualificati in materia di sicurezza, tematiche agricole e forestali e naturalmente di Protezione Civile. Volontari che hanno conseguito l’abilitazione dopo aver partecipato alle attività teorico-pratiche svoltesi presso la sede della Protezione Civile di Uboldo e il campo prova di Origgio.

Il corso è stato, infatti, certificato da AIFES, Soggetto Formatore Nazionale, e controcertificato da ENBIC / ENBIMS / ANPIT quali Enti Bilaterali ed è valido ai fini della sicurezza del lavoro su tutto il territorio nazionale.

La parte teorica ha riguardato tematiche generali e specifiche inerenti la sicurezza del lavoro con i ruoli, le responsabilità, nonché l’illustrazione delle attrezzature di sicurezza. La prova pratica ha avuto ad oggetto l’illustrazione ed esecuzione sul campo prova, in condizioni controllate, delle principali modalità di abbattimento di base delle piante, di sramamento, depezzatura ed alcune tecniche avanzate di abbattimento, quali quelle con tacca, con cuneo, in pendenza, in contropendenza, con Tirfort ed altro.

Grazie alla sinergia tra il CCV-VA, le Amministrazioni Comunali di Uboldo e Origgio con i rispettivi Gruppi di Protezione Civile, i formatori e docenti professionisti e le Associazioni e Gruppi partecipanti, è stato attivato questo corso che permetterà di avere a disposizione personale di volontariato formato e preparato, in grado di collaborare a supporto delle Istituzioni in situazioni d’emergenza o eventi calamitosi.