La rinascita del sentiero “Alto Verbano”

Un anno fa, il Gruppo Podistico Alto Verbano di Germignaga festeggiava presso la ex Colonia Elioterapica il proprio 35° anniversario di fondazione, organizzando la serata “Running & dintorni”, un incontro dedicato ai ricordi di 35 anni di manifestazioni ed eventi ma anche di progetti e proposte che potevano sembrare non realizzabili. Praticamente un anno dopo, questa serata viene riproposta nello stesso luogo e con la stessa denominazione, per presentare ufficialmente quello che dodici mesi prima era solamente un auspicio e che adesso è diventato realtà: la sistemazione del sentiero “Alto Verbano”.

«E’ infatti questo il nome che ci si era riproposti di utilizzare per identificare questo breve ma interessante tracciato che, grazie a molte ore di volontariato e ad una straordinaria adesione da parte di più Enti e Associazioni locali, è ormai in avanzato stato di sistemazione», raccontano gli organizzatori.

L’idea lanciata un anno prima era quella di recuperare un vecchio sentiero che da Germignaga sale fino a Bedero lungo la valle del torrente San Giovanni, un sentiero parecchio utilizzato nei primissimi anni di vita del Gruppo Podistico Alto Verbano ma ormai da parecchi anni andato praticamente perduto a causa della mancanza di manutenzione ma soprattutto di alcuni dissesti idrogeologici che a più riprese ne avevano alterato l’originario tracciato.

La proposta lanciata un anno prima non si limitava però al solo recupero del tracciato ma a qualcosa di più ambizioso e precisamente quello di consentire al sentiero “Alto Verbano” di interconnettere la rete sentieristica escursionistica presente a nord della Tresa con la rete escursionistica della Valtravaglia e fare così da anello di congiunzione per consentire a tutti una maggiore fruibilità escursionistica.

Il percorso è stato quindi interamente mappato tramite GPS e dotato di appositi cartelli indicatori nei quali trovare le indicazioni inerenti le località raggiungibili o i nomi dei sentieri e i tempi di percorrenza calcolati.

E se questo non bastava a rendere interessante l’iniziativa, un’altra richiesta ha avuto il merito di rendere ancor più bella questa sistemazione: il Comitato genitori della Scuola Materna di Germignaga aveva da tempo richiesto la possibilità di poter tornare ad usufruire di un piccolo polmone verde chiamato “il bosco delle Fate” che si trova dopo poche centinaia di metri dall’inizio del sentiero, chiedendo all’Alto Verbano di farsi promotore anche di questo desiderio. E così anche questa parte è entrata a far parte del progetto.

«Ci sono sufficienti elementi per invogliare tutti alla partecipazione della serata “Running & dintorni… un anno dopo” che avrà luogo venerdì 5 maggio a partire dalle ore 20:45 presso la ex Colonia Elioterapica di Germignaga, con ingresso libero.

Nel corso della serata, oltre a scoprire il sentiero “Alto Verbano” e quanto è stato fatto per la sua sistemazione, verrà presentata l’ormai collaudatissima “Camminata Alto Verbano” giunta quest’anno alla sua 38° edizione e che avrà luogo domenica 14 maggio».