La Shell incontra gli “Amici della Terra”

petrolio apertura

Arturo Bortoluzzi, presidente dell’associazione Amici della Terra Varese, si dice soddisfatto e onorato che una multinazionale del petrolio come Shell abbia accettato di incontrarlo, nella sede dell’associazione ambientalista, per presentare il progetto per la ricerca di idrocarburi nel territorio varesino (di cui via bbiamo parlato qui).