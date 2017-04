La Silicon valley in una parola

Sperimentare futuro network dirompente tossica innovazione velocità audacia casinò innovazione creatività opportunità business connessione energia innovazione emozione opportunità contraddizione innovazione ricerca passione obbligatoria esasperazione valore opportunità energia opportunità smart network scomoda scommessa lontana startupping velocità entusiasmo setta energia ecosistema

Sono queste le parole espresse dai quarantun partecipanti allo study tour di Confindustria Lombardia e dell’Unione degli industriali della provincia di Varese. A guidare il folto numero di imprenditori e manager c’era il professor Marco Astuti.

Sei giorni fitti fitti di iniziative con diversi professionisti e aziende della Silicon valley o Bay area come ormai la chiamano. Google, Apple, Logitech, Linkedin solo per fare i nomi più noti, ma non è stato un luna park di grandi corporation, ma una occasione per conoscere, prendere spunti, riflettere su dove va una parte del mondo.

Non è immediato immaginare gli sviluppi in casa nostra, ma occasioni come queste arricchiscono da diversi punti di vista. Le parole magiche non ci sono, ma una forse è emersa con forza: networking. In questi giorni i 41, al di là dei propri status e ruoli, si sono mossi come una comunità. Non basta arrivare dalla stessa regione e parlare la stessa lingua, ci va messa energia e passione e in California gli italiani hanno dimostrato di averne tanta. Anche chi si è mosso da Varese e dalla Lombardia.

