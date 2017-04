La Società Storica sarà presente a “Tempo di Libri”

libri

Regione Lombardia ha accolto la richiesta della Società Storica Saronnese di partecipazione a Tempo libri, la prima edizione della nuova Fiera dell’editoria italiana. L’evento si terrà a Milano dal 19 al 23 aprile 2017 presso i padiglioni di Fiera Milano (Rho). «Saremo ospitati presso il padiglione Spazio Regione e le pubblicazioni frutto del nostro lavoro saranno accanto a quelle di altre prestigiose Società Storiche e Associazioni culturali della regione – spiegano dalla Società Storica -. L’evento, perché voi possiate avere idea della sua importanza, ha dimensione internazionale e vedrà la presenza di operatori stranieri ed eccellenze nazionali. Saranno attrezzati ed esposti libri in 35.000 mq».

«Un rapporto particolare sarà sviluppato con il territorio e in questo senso è prevista la partecipazione dei sodalizi che tengono viva la ricerca storica locale in Lombardia – spiega il presidente Angelo Proserpio -. Numerosi saranno gli appuntamenti che si terranno nell’ambito del salone con eventi proposti dalle società presenti. La Società Storica Saronnese presenterà in collaborazione con l’Istituto Alberghiero “A. Castelli”, il video “Ol Marmott”, rustico dolce natalizio di Saronno antenato campagnolo del cittadino panattòn milanese. A illustrare il video, venerdì 21 aprile 2017 (ore 14.00-15.00) ci saranno gli allievi dell’Istituto Castelli accompagnati dai proff. Elisa Vismara e Fabrizio Quattrini. Siamo pertanto orgogliosi per noi e per Saronno che il nostro lavoro pluriennale abbia avuto un riconoscimento pubblico tanto importante. E felici che anche i nostri libri contribuiranno nel loro specifico alla promozione della lettura e alla conoscenza delle realtà locali».