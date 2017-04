La spazzatura diventa un Talk Show con l’incontro di premiazione di Spazzatura kilometrica

Eventi a Varese

La sesta edizione ha confermato il suo successo crescente, e “Spazzatura Kilometrica” l’iniziativa nata nei dintorni di Cuasso al Monte su iniziativa del protagonista di Striscia La Notizia Max Laudadio e della sua associazione ON decide di festeggiare il successo con un grande spettacolo – premiazione, che sarà organizzato al teatro di Varese il 5 maggio.

Il bilancio dell’edizione 2017 è stato più che lusinghiero: « I Partecipanti sono stati 430, piu di 80 squadre iscritte, poco piu di 40 chilometri di percorsi ripuliti, svolti in 3 domeniche su 4 campi di gara in 4 comuni diversi: Cuasso al Monte, Valganna, Porto Ceresio e Brusimpiano – spiega Claudio Martinelli, presidente dell’associazione ON – E per l’organizzazione abbiamo avuto il supporto di un centinaio di volontari dell’associazione On, della protezione civile di Cuasso e degli alpini di Cuasso e Porto Ceresio. Migliaia sono stati i sacchi raccolti, anche nei laghi Ceresio e di Ghirla, grazie all’associazone Go Diving. E c’è stata anche una gara nella gara: tutte attività che verranno premiate nella serata a Varese».

«Siamo onorati di ospitare sul nostro territorio la fase conclusiva della manifestazione – ha commentato il sindaco Davide Galimberti, per la prima volta al fianco della manifestazione, con il patrocinio del Teatro – Speriamo che il prossimo anno Varese sia coinvolta anche nella fase operativa della manifestazione. La parte più importante infatti è quella formativa: quella che coinvolge i cittadini nella coscienza ecologica. A Varese vogliamo fare il festival dell’ambiente e del paesaggio, e ospitare questa iniziativa a Varese va in questa direzione».

«Abbiamo creato uno show dove le persone si possano divertire veramente – ha spiegato Max Laudadio , che con la moglie si è occupato della parte operativa della produzione – Un grande varietà completamente gratuito per tutta la cittadinanza. per questo ringrazio il comune di Varese, che per la prima volta ha aderito dandoci in maniera completamente gratuita il teatro, ma anche il service e tutti gli ospiti, che lavoreranno gratis per l’associazione».

“PIU’ CHE UNA RACCOLTA DI RIFIUTI, UN PROCESSO COLLETTIVO DI COSCIENZA ECOLOGICA”

Il principale effetto, e successo, della manifestazione, è però la nascita di una coscienza ecologica collettiva nelle associazioni più disparate: «abbiamo spinto per unire le associazioni, affinchè si possa aumentare il valore di questa proposta, e ha funzionato oltre ogni nostra aspettativa: gli ultras del Varese si sono presentati in 35, gli immigrati che ci hanno aiutato sono stati 150. Hanno risposto alla nostra chiamata non solo la protezione Civile e gli Alpini, ma anche gli alcolisti e i carcerati – spiega Laudadio – Al di là della cosa bella che si fa, questo è un segnale socialmente importante: chi raccoglie per terra non sporca più. E chi ha raccolto capisce che è più bello vedere un ambiente pulito».

Per questo: «E’ arrivato il momento di far fare un altro passo all’associazione: se ognuno di noi si mette in campo e fa qualcosa in prima persona, si aumenta la coscienza di ognuno. Papa Francesco parla di “una vita ecologica”: che è molto piu di raccogliere la spazzatura, ma vivere nel rispetto delle cose e delle persone».

UNO SPETTACOLO PER CONCLUDERE L’EDIZIONE 2017

Uno spettacolo che «vuole far ridere e far conoscere alcuni personaggi televisivi e canori noti – come Cristiano Militello, Annalisa MInetti, Scintilla, Omar Fantini e Luca Jurman – Ma vuole, nel divertimento, veicolare anche le informazioni e una coscienza ambientale nuova» spiega Laudadio.

«Faremo sorridere, ascolteremo musica – anche del liceo musicale Manzoni – ma racconteremo, con leggerezza, e presenteremo personaggi soprendenti come Eric Barbizzi un ragazzino di 11 anni che da quando ne aveva 7 è il responsabile esteri di un giornalino che si chiama “giornalisti in erba”: è il piu grande esperto che abbia conosciuto, e sono sicuro che sarà a star del talk show che abbiamo organizzato a tema spazzatura. Solo mettendosi in prima persona si riuscirà ad aiutare le amministrazioni che stanno lavorando a questo argomento. Il supporto dei cittadini è fondamentale perchè anche le amministrazioni riescano nell’intento»

Tra le controparti del talk show, e gli sponsor, anche Amsa, Econord e Aspem: cioè i grandi della raccolta differenziata, che hanno sposato – anche economicamente – la causa di Spazzatura Kilometrica e dell’associazione ON.

ENTRATA GRATIS, BIGLIETTO OBBLIGATORIO (ONLINE)

L’entrata alla serata è gratuita, me per ragioni organizzative il biglietto è obbligatorio: « In www.associazione-on.com c’è un un form, dove si deve solo scrivere il proprio nome e quanti biglietti si vogliono. – spiega Laudadio – Appena compilato, si genereranno dei biglietti subito, che potrete avere in mano. Ed entreranno solo coloro che avranno la stampata dei biglietti».