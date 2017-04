La squadra maschile del Team Nuoto Sport Management è vice Campione d’Italia

Foto varie

Conclusi gli Assoluti Primaverili, oggi è stata la volta delle Finali di A1 e A2 del Campionato Italiano a Squadre “Coppa Caduti di Brema” (vasca da 25mt). In vasca per le Finali di A1 maschili e femminili anche il Team Nuoto Sport Management. Come da regolamento gare a punti e serie uniche. Nelle gare individuali 9 punti al primo, 7 al secondo e poi a scalare di un punto; nelle staffette 18 alla prima squadra, 14 alla seconda e poi a scalare di 2 punti.

Squadra maschile ad un passo dallo scudetto. La vittoria finale va al Circolo Canottieri Aniene che totalizza 116 punti, solo 5 in più di Detti &Co, in vantaggio di un punto prima dell’ultima gara, la staffetta 4x100sl. In campo femminile l’Aniene bissa il successo, mentre le ragazze del Team Nuoto sono terze, ex aequo con il Team Veneto. Secondo posto per il Nuoto Club Azzurra.

Felice del risultato il Team Manager Gionatan Menga: “Con i maschi abbiamo sfiorato l’impresa, lottando fino all’ultimo per la vittoria finale. Addirittura ai 300mt della staffetta 4x100sl lo scudetto era nelle nostre mani, poi un intramontabile Filippo Magnini (ex del Team Nuoto SM, ndr) nell’ultima frazione ha ribaltato il risultato. C’è un po’ di rammarico, ma resta comunque l’ottimo risultato e la prova superlativa messa in vasca. Brave – continua – le ragazze per il terzo posto ottenuto. I complimenti vanno anche a tutti i tecnici per il risultato raggiunto. Siamo nel vivo della stagione natatoria – conclude – e ci possiamo ritenere più che soddisfatti di quanto fatto finora, sia a livello assoluto che giovanile”.

Dopo lo straordinario tris (200sl, 400sl, 800sl) agli Assoluti primaverili, il capitano Gabriele Detti trascina la propria squadra. Al mattino superlativo il 03’38″12 (1’47″71 al passaggio di metà gara) fatto segnare nei 400sl, che non solo è il secondo tempo che ha mai nuotato in carriera, a nove decimi dal suo record assoluto, ma è anche il terzo italiano all time. Si ripete nel pomeriggio nei 1500sl, vinti senza particolari problemi con il crono di 14’41”17. Infine per l’atleta livornese anche due terzi posti, rispettivamente nei 200sl (01’44”69) e nei 200fa (01’57”40).

Importante il contributo, in termini di punti, quello portato da Claudio Fossi, fresco campione italiano nei 200mi. Al mattino vince la gara dei 200ra (02’07”35) mentre è terzo nei 400mi (04’09”12). Nel pomeriggio per soli 8 centesimi non vince i 200mi (01’55”84). Il primo posto, infatti, è di Federico Turrini, con il quale venerdì scorso ha diviso, proprio su questa gara in vasca lunga, il gradino più alto del podio. Infine da segnalare anche un terzo posto nei 100ra (58”43). Degna di nota anche l’ottima prova di Matteo Milli, che vince i 100do con il tempo di 51”49, mentre è secondo nei 200do (01’55”16). Questi gli altri piazzamenti: Federico Bocchia 4° nei 50sl (21”70), Fabio Zironi 6° nei 100fa (53”49) e Alessandro Bori 6° nei 100sl (48”83). Infine buona la prova delle staffette: la 4x100mi (Milli, Fossi, Chirico, Schirru) è seconda con il crono di 03’30”53, mentre la 4x100sl (Bori, Schirru, Bocchia, Mottola) è terza con il tempo di 03’12”95.

Tra le femmine tanti i piazzamenti che hanno determinato la classifica finale. Anna Pirovano ottiene un secondo posto nei 400mi (04’34”55) e un terzo nei 200sl (01’58”89). In gara c’era anche Giulia Verona, seconda nei 200ra (02’25”18) e 4ª nei 100ra (01’08”39). Da segnalare anche l’ottima seconda posizione della giovanissima Roberta Circi nei 200do (02’09”17). Per lei anche un 6° posto nei 200mi (02’15”49). Questi gli altri piazzamenti: Veronica Neri è 3ª nei 100do (58”43) e 6ª nei 100fa (01’00”22); Jasmine Scimone è 3ª nei 50sl (25”32); Susanna Negriè 4ª nei 400sl (04’14”90) e 5ª negli 800sl (08’38”52); Emanuela Albenzi è 4ª nei 200fa (02’11”21), Federica Sarti Cipriani è 5ª nei 100sl (55”66). Per quanto riguarda le staffette, infine, al mattino la 4x100sl (Sarti Cipriani, Pirovano, Neri, Scimone), chiude al 4° posto, mentre al pomeriggio la 4x100mi (Cartapani, Verona, Albenzi, Pirovano) giunge terza (04’02”03).