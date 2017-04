La storia di Violeta Parra in scena al Sociale

teatro sociale luino

Il Teatro Sociale di Luino presenta per mercoledì 3 maggio, alle 21, lo spettacolo “ContAr Violeta Parra” di e con Francesca Brusa Pasquè. Lo spettacolo, attraverso la musica di Violetta Parra, racconta la vita di questa straordinaria donna in un tempo in cui l’emancipazione femminile era ancore un concetto solo formalmente accettato.

«La storia di Violeta Parra è straordinaria, incredibile, scandalosa. Una storia da far conoscere, da raccontare, ascoltare, rivivere. Perché dimostra quanto grande, creativa, forte possa diventare una donna quando si libera dalla oppressione maschile e mediatica della bellezza senz’anima Una storia unica come la vita di questa grande artista che merita di essere conosciuta attraverso la voce e la chitarra di Francesca Brusa Pasquè» sottolinea Claudio Bernardi, docente di teatro presso l’università dell’ Università Cattolica di Milano.

Per info chiamare il 330.295858 oppure il 0332.511.779. Prevendita presso il Cinema Sociale di Luino.