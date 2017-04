La storia segreta di Juri Gagarin, conquistatore del cosmo

yuri juri gagarin

Il 12 aprile 1961 il cosmonauta sovietico Juri Gagarin venne lanciato nello spazio da un razzo Vostok, diventando il PRIMO uomo ad orbitare attorno alla Terra per 108 minuti. A distanza di oltre 55 anni molte cose sono ancora sconosciute sia per quanto riguarda quella storica impresa sia per quanto riguarda i principali eventi che hanno caratterizzato la vita del suo protagonista.

Per questa ragione, nel 2013 venne prodotto in Russia un bellissimo documentario con lo scopo di ricordare non solo l’astronauta (con documenti originali) ma anche l’uomo Gagarin ( con ricostruzioni filmate). Ne parleranno, lunedì 10 aprile 2017, h21 (Cine Grassi di Tradate) Giuseppe Palumbo e Giuseppe Macalli in una suggestiva serata incentrata sul tema: LA STORIA SEGRETA DI JURI GAGARIN.

Gagarin nacque a Klushivo, un piccolo paese a 160 km da Mosca, il 3 Marzo 1934. Entrato nell’aviazione sovietica nel 1956, a tempi di Krushev, venne scelto per il primo volo spaziale tra ben 2200 candidati. Ma il ritorno dallo spazio fu grandemente rischioso, al punto da mettere in serio pericolo la vita stessa di Gagarin e su questo punto i documenti che Palumbo e Macalli presenteranno Lunedì sera, sono altamente drammatici e fortemente emotivi per il pubblico presente. Dal punto di vista politico e pubblico furono fatali a Gagarin le critiche rivolte a certi aspetti del programma astronautico sovietico ed in particolare alla Soyuz-1 che il 23 Aprile 1967 portò alla morte l’ amico Vladimir Komarov. Da quel momento Gagarin venne accantonato sia come cosmonauta sia come rappresentante ufficiale dell’ Unione sovietica. Fu così che decise di riprendere a volare sui caccia MIG 15. Questa decisione gli fu fatale: nel Marzo 1968, durante un volo assieme all’ istruttore Vladimir Segugin, il suo MIG ebbe un misterioso incidente che causò la morte di entrambi i piloti.