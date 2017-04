La Street Food Parade arriva sul lago

street food parade

E’ in programma dal 28 aprile al primo maggio la Street Food Parade in località Gaggetto (Via Miralago) a Laveno Mombello. Saranno presenti diverse postazioni con cibo di strada da tutto il mondo, dalle 10 e 30 di mattina all’1 di notte. Durante la manifestazione si terrà l’esibizione di artisti di strada. Quatto giorni all’insegna del gusto, con cibo caratteristico sia italiano che internazionale e tanti eventi per grandi e piccini.