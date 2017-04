La Uyba fa e disfa, Kazan alza la Cev Cup

UYBA-Kazan, la partita

Ad alzare al cielo la CEV Cup 2017 sono le ragazze della Dinamo Kazan che hanno battuto per 2-3 le padrone di casa della UYBA (25-23, 25-16, 12-25, 21-25, 12-15) in un Playamamay quasi sold out.

Busto spreca la possibilità di ribaltare il risultato della partita di andata e giocarsi il tutto per tutto al Golden Set e, avanti 2-0, perde malamente il terzo set e nel quarto non riesce a sfruttare i momenti di calo delle avversarie, regalando a Kazan i due set sufficienti per aggiudicarsi il trofeo. Migliore in campo per Busto e MVP della serata è Diouf con 22 punti (50% offensivo, 2 muri, 1 ace), seguita da Stufi (10 punti, 3 muri). Fatica un po’ Martinez, per lei “solo” 9 punti e in tanti momenti, troppi errori ed imprecisioni, soprattutto in difesa, dove la dominicana soffre tanto. Dall’altra parte brilla Voronkova con 19 punti (43%, 2 ace, 2 muri) seguita da Zariazhko (14 punti, 3 ace, 4 muri). Entrambe le formazioni hanno forzato molto e hanno quindi commesso errori, battagliando fino all’ultima palla e accendendo il tifo delle persone presenti sugli spalti.

Resta l’amarezza per la sensazione di aver sprecato l’ennesima occasione per dare una svolta a una stagione che non è stata certo brillante, anche se alla Unet Yamamay Busto Arsizio vanno gli applausi per un secondo posto che è comunque importante e che fa bene sperare nella voglia di riscatto che potrà esprimersi nei quarti di finale dei play off in partenza lunedì 17 aprile.

LA PARTITA

Mencarelli schiera in campo Signorile in regia, Diouf opposto, Martinez e Fiorin in attacco, Stufi e Berti al centro, Witkowska libero.

Il primo set si apre in sostanziale equilibrio con le due formazioni che danno vita da subito a un grande spettacolo, giocato soprattutto a rete, dove i muroni biancorossi mettono in seria difficoltà le attaccanti del Kazan (7-6). Sul 10-7 coach Gilyazutdinov ferma il gioco per dare indicazioni alle sue giocatrici che forse subiscono un po’ l’atmosfera incandescente degli spalti del palazzetto quasi sold out, a cui loro non sono assolutamente abituate. Si va al secondo time out tecnico sul 16-13 a favore delle padrone di casa che sono scese in campo con grande grinta. Sul 22-18 la panchina biancorossa ferma il gioco dopo un paio di erroracci delle sue ma al rientro in campo la situazione peggiora e Kazan si porta a -1 (22-21). Mencarelli mette in campo Vasilantonaki su Martinez e Moneta su Fiorin per rafforzare la difesa. L’errore in attacco di Isaeva segna il 24-21 ma le farfalle sbagliano e di nuovo le russe sono a -1 (24-23). Chiude il set il murone di Stufi dopo un’azione che sembrava non finire mai (25-23).

Il secondo parziale si apre con il vantaggio delle padrone di casa per 4-1 ed è subito time out Kazan. Si va al time out tecnico sull’8-5 e mentre Marco Musso parla alla squadra, coach Mencarelli prende da parte la palleggiatrice Noemi Signorile per suggerirle forse come distribuire i successivi attacchi. Si riprende a giocare e la UYBA, scatenata, aumenta ancora il vantaggio (16-11). Sul 18-13 il tecnico Gilyazutdinov prova ancora una volta a spezzare il gioco con il time out. Un’invasione del muro russo segna il 24-16 e a chiudere il set è Signorile (25-16).

Il terzo set si apre con lo 0-3 per Kazan, grazie alla battuta di Voronkova che mette in seria difficoltà la ricezione bustocca. Si va al primo time out tecnico sul 4-8 a favore delle ragazze della Dinamo, che non vogliono mollare. Al rientro in campo il vantaggio russo aumenta (9-15) mentre Diouf e compagne soffrono. Sul 9-17 Mencarelli mette in campo Vasilantonaki su Martinez, che a Kazan si era dimostrata un elemento fondamentale per l’attacco biancorosso. Sul 12-21 Mencarelli ferma il gioco per provare a riportare ordine tra le sue. Una bomba di Voronkova vale il 12-24 e l’ace di Vasileva chiude un set disastroso per la UYBA (12-25).

Il quarto parziale si apre in equilibrio e promettendo grande spettacolo con una Martinez che è scesa in campo decisa a farsi perdonare gli errori commessi nei primi tre set. Si va al primo time out tecnico sull’8-5. Le ragazze della Dinamo però non ci stanno e approfittando di alcuni errori biancorossi recuperano e trovano il +1 (10-11). Sul 10-13, acclamata da un’ovazione, torna in campo Vasilantonaki su Martinez. Al secondo time out tecnico Kazan è avanti +3 (13-16) e i tifosi in tribuna sventolano il tricolore per dare sostegno alle proprie beniamine. Le farfalle ritrovano la parità sul 17-17 e coach Gilyazutdinov ferma il gioco e al rientro il doppio ace di Negretti fa esplodere l’ovazione (19-17). L’ace di Zariazhko riporta parità e l’errore di Diouf in attacco il +1 Kazan (20-21 e time out Busto). Il muro di Kazan su Diouf vale il 21-24 e Voronkova chiude 21-25 dopo una ricezione pessima delle farfalle.

TIE BREAK – il quinto set vale ormai solo per le statistiche. Mencarelli schiera in campo Cialfi in regia su Signorile e Moneta su Fiorin e Vasilantonaki opposto, anche se le facce sconsolate delle farfalle mostrano tutta la delusione per aver sprecato l’occasione di ribaltare il risultato della gara di andata e avere la possibilità di giocarsi il tutto per tutto al Golden Set. Il set termina 12-15 a favore di Kazan.

IL TABELLINO

Unet Yamamay Busto Arsizio – Dinamo Kazan 2-3 (25-23, 25-16, 12-25, 21-25, 12-15)

UYBA: Stufi 10, Signorile 3, Cialfi 2, Spirito (L) ne, Fiorin 9, Witkowska (L), Martinez 9, Badini ne, Vasilantonaki 5, Diouf 22, Moneta 3, Berti 8, Negretti 2, Pisani ne.

Dinamo Kazan: Ezhova, Maryukhnich 12, Podskalnaia 2, Zariazhko 14, Voronkova 19, Isaeva 13, Startseva 4, Ulanova (L), Filishtinskaia 5, Podoshvina 2, Vasileva 8, Byryukova 4.

Arbitri: McDougall Brian, Van Zanten Marco

Note. Busto: battute sbgliate 8, ace 8, muri 15. Kazan: battute sbagliate 11, ace 12, muri 13. Durata set 32’ 25’ 23’ 29’ 15’. Spettatori: 3483