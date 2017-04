La Uyba sfida Monza per regalarsi i quarti e un po’ di riposo

Cev Cup: Uyba-Pomì 3-2

La conquista della finale di CEV Cup ha portato un carico extra di entusiasmo tra le atlete della Unet Yamamay e tra tutto l’ambiente biancorosso: le ragazze di Mencarelli questa sera, lunedì 3 aprile alle 20,30, scenderanno in campo al Palayamamay contro il Team Saugella Monza nella gara 2 degli ottavi di finale di campionato e in caso di vittoria le farfalle avranno accesso ai quarti; altrimenti Diouf e socie si giocheranno il tutto e per tutto in gara 3, sempre a Busto, mercoledì sera.

E proprio per dare la carica alle ragazze, il presidente Pirola ha fortemente voluto che la partita di questa sera fosse a ingresso gratuito per tutti i tifosi, chiamati a sostenere fino all’ultimo punto le proprie beniamine. Per Pisani e compagne sarebbe importante vincere anche per rallentare un ritmo che le sta portando (seppur con ottimi risultati) a giocare ogni due giorni, in vista di uno sprint finale che potrebbe vederle ancora una volta opposte nei quarti di finale, alla Pomì Casalmaggiore.

Mencarelli ha chiesto alle sue ragazze di non non abbassare la guardia perché la Saugella, nonostante la sconfitta di giovedì scorso, ha mostrato di avere le armi per mettere in difficoltà le farfalle. Coach Delmati dovrebbe presentare Balboni in palleggio in diagonale con Tomsia, al centro Candi e l’ex Aelbrecht, in banda la bosniaca Begic e l’americana Eckerman, libero Arcangeli. Per la UYBA ancora in dubbio Diouf, che potrebbe lasciare spazio a Vasilantonaki per il ruolo di opposto e ballottaggio Spirito – Witkowska per quello di libero. Possibile riposo per Fiorin, al posto della quale potrebbe giocare Serena Moneta che si è ben comportata nelle ultime uscite.

Domenica 2 aprile, intanto, Mencarelli e le sue ragazze hanno potuto conoscere l’identità della squadra che dovranno affrontare nella finalissima di CEV Cup, la Dinamo Kazan, che ha battuto il Galatasaray Istanbul. La partita di andata si giocherà giovedì 11 in quel di Kazan, mentre la sfida di ritorno, quella che assegna la coppa, si giocherà a Busto il 15 aprile.

Unet Yamamay Busto Arsizio – Saugella Monza (inizio gara ore 20:30, apertura cancelli ore 19)

Busto Arsizio: 2 Stufi, 3 Signorile, 4 Cialfi, 5 Spirito, 6 Fiorin, 7 Witkowska (L), 8 Martinez, 11 Vasilantonaki, 13 Diouf, 14 Moneta, 15 Berti, 16 Negretti, 17 Pisani.

Monza: 3 Arcangeli (L), 5 Balboni, 6 Tomsia, 7 Devetag, 8 Candi, 9 Aelbrecht, 10 Begin, 11 Lussana (L), 13 Dall’Igna, 15 Nicoletti, 16 Segura, 17 Bezarevic, 18 Eckerman.

Arbitri: Boris – Gasparro