La Uyba spreca e la Pomì rimonta

Uyba Pomì Casalmaggiore 2017

Gara al cardioplama quella tra UYBA e Pomì Casalmaggiore in un Palayamamay non proprio pieno, ma molto molto caldo. La UYBA spreca e perde 2-3 (21-25, 28-26, 25-23, 17-25, 11-15) regalando il quarto set alle avversarie, dopo aver vinto il secondo e il terzo.

Galleria fotografica Uyba Pomì Casalmaggiore 2017 4 di 14

Nel tie break le biancorosse non ci hanno creduto fino in fondo mentre le ragazze di coach Caprara si sono gasate punto dopo punto e hanno portato a casa un risultato molto importante, prima di affrontare gara 2 ed eventuale gara 3 tra le mura amiche del Pala Radi. Le biancorosse hanno sofferto una serata non proprio al top di Diouf che ha segnato solo 19 punti con il 26% offensivo; meglio ha fatto Martinez (per lei 22 punti, 40% offensivo, 2 muri) ma dall’altra parte della rete Casalmaggiore ha dato tutto davvero fino in fondo e ha meritato la vittoria.

Tirozzi segna al suo attivo 25 punti (3 ace), seguita da Gibbemeyer (17 punti, 6 muri), Turlea (13, 3 muri). Bene anche l’albizzatese Lucia Bosetti con 12 punti (2 ace, 2 muri e il 72% di ricezione positiva). A muro Busto segna 11 punti (4 di Berti, 3 di Stufi, 2 di Martinez e 1 per Signorile e Diouf), mentre Casalmaggiore fa meglio con 15 punti (6 Gibbemeyer, 3 di Turlea e Stevanovic, 2 di Bosetti e 1 di Fabris).

Per le biancorosse adesso sarà importante mettere subito tutta la concentrazione sulla prossima settimana, quando ci saranno in programma le due partite di finale di CEV Cup, la prima martedì 11 aprile in Russia.

LA PARTITA

Mencarelli schiera in campo Signorile in regia, Diouf opposto, Martinez e Fiorin in attacco, Stufi e Berti al centro, Spirito libero.

Il primo set inizia in grande equilibrio ed entrambe le formazioni si dimostrano subito pronte a darsi battaglia fino all’ultima palla. Le padrone di casa provano a scappare e si portano a +4 (8-4) costringendo Caprara al time out. Strigliata per le cremonesi che hanno commesso molti errori e lasciato troppo spazio alle farfalle. Al rientro in campo le ragazze della Pomì reagiscono e l’attacco di Turlea riporta la parità (11-11). La Pomì si porta sul 17-18 sfruttando la ricezione imprecisa di Martinez sulla battuta di Stevanovic. Sul 19-21, dopo un pallonetto da manuale di Bosetti, Mencarelli ferma il gioco per riportare ordine tra le sue. Il 21-24 porta la firma di capitan Tirozzi e a chiudere è l’ace di Guerra (21-25).

Il secondo parziale inizia con il vantaggio per 4-1 delle padrone di casa e in campo è spettacolo, con azioni lunghe e combattute (9-6). Sull’11-6 la panchina di Casalmaggiore ferma il gioco e ancora una volta coach Caprara prova a dare una scossa alle sue. Ancora una volta Tirozzi e compagne riescono nella rimonta, aiutate anche dai soliti erroracci delle biancorosse ed è parità (13-13 e time out di Mencarelli). Le padrone di casa concedono spazio e le avversarie ne approfittano andando sul 15-17 e costringendo la panchina biancorossa a usare anche il secondo time out. Sul 18-20 Mencarelli mette in campo Vasilantonaki su Fiorin ma al primo attacco la greca viene murata (19-23). L’attacco di Gibbemeyer vale il 21-24 ma Tirozzi e compagne commettono due errori consecutivi ed è 23-24. Si va ai vantaggi in un set che sembra non dover finire mai; chiude Martinez 28-26.

Nel terzo set, sul 3-2, il libero Imma Sirressi esce dal campo con la caviglia sinistra dolorante. Sul 5-9 l’arbitro estrae un cartellino giallo alla volta della Pomì che non si lascia impressionare e continua a dominare il set 9-13. Sul 14-17 Caprara, visibilmente arrabbiato con le sue ragazze, che stanno bruciando il vantaggio accumulato, ferma il gioco e parla soprattutto con la palleggiatrice Peric. Sul 16-18 ancora una volta dentro Vasilantonaki su Fiorin (altro time out per un sempre più furibondo Caprara; 18-18). La sfida si accende e il pubblico in tribuna si esalta (23-23). Martinez segna il 24-23Turlea spara fuori e il set si chiude 25-23.

Nel quarto set la Pomì vola subito sull’1-6 e Mencarelli ferma il gioco concentrando le sue parole sulla palleggiatrice Noemi Signorile. L’ace di Tirozzi segna il 7-11 dopo che lei e le sue compagne hanno accumulato una serie di errori che hanno permesso una parziale rimonta biancorossa. Sul 10-17 Mencarelli ripropone il cambio Fiorin-Vasilantonaki che però la spara subito fuori (10-18). L’attacco di Bosetti e un’invasione delle padrone di casa a muro chiudono il set 17-25.

TIE BREAK – Mencarelli tiene in campo Vasilantonaki; si parte con il vantaggio per 1-4 della Pomì e visto lo stato di grande agitazione sul campo, Mencarelli ferma subito il gioco. Al rientro in campo, guidate da Vasilantonaki e Martinez, le padrone di casa tornano a -1 (3-4). Mencarelli rimette in campo Fiorin e si prosegue in grande equilibrio e con tanto spettacolo (5-5). La Pomì scappa sul 9-12 ma la battaglia è ancora tutta aperta. Stufi spara fuori e Guerra chiude i conti sull’11-15.

IL TABELLINO

Unet Yamamay Busto Arsizio – Pomì Casalmaggiore 2-3 (21-25, 28-26, 25-23, 17-25, 11-15)

UYBA: Stufi 6, Signorile 1, Cialfi ne, Spirito (L), Fiorin 8, Witkowska (L) ne, Martinez 22, Sartori ne, Vasilantonaki 7, Diouf 19, Moneta, Berti 6, Negretti, Pisani ne.

Pomì Casalmaggiore: Bacchi ne, Garcia ne, Lloyd ne, Peric 1, Sirressi (L), Turlea 13, Gibbemeyer 17, Bosetti L. 12, Gibertini (L), Guerra 3, Fabris 4, Stevanovic 12, Tirozzi 25.

Arbitri: Gnani Giorgio, Satanassi Omero

Note. Busto: battute sbagliate 7, ace 3, muri 11. Casalmaggiore: battute sbagliate 10, ace 6, muri 15. Durata set 25’ 33’ 31’ 26’ 17’. Spettatori: 1819.