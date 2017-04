Studenti e associazioni si sono ritrovati in corso Matteotti per promuovere la cultura del volontariato

«Il 28 Aprile 2017 è un appuntamento da non perdere. Il centro storico di Varese sarà un tripudio di colori, di musica, di volti e di allegria. Qual è l’evento? La XIII “Giornata della Solidarietà” I nostri ragazzi e i nostri piccoli allieteranno la mattinata del 28 p.v. in nome della solidarietà, della cultura del dialogo,mostreranno il volto sereno di chi ha deciso di donare un po’ del proprio tempo agli altri».

Questa la presentazione della prof.ssa Lella Iannaccone che dal 1999 coordina lo Sportello Provinciale Scuola Volontariato.

E’ tradizione dell’Ufficio Scolastico e dello Sportello Scuola Volontariato organizzare annualmente, in collaborazione con il CVV e le Associazioni di Volontariato operanti sul territorio, una giornata dedicata al tema della solidarietà: molte infatti sono le iniziative realizzate dagli Istituti Scolastici che vedono il volontariato quale momento formativo per gli studenti.

La mattinata sarà per i giovani un’occasione di informazione, di incontri, di riflessioni, di testimonianze su un tema di grande rilevanza e per coloro che sono impegnati nel mondo del volontariato una preziosa opportunità per diffondere presso le scuole la cultura del dialogo, della cittadinanza attiva, della tutela dell’ambiente e della sicurezza, della costruzione della pace e della solidarietà sociale.

Gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado,circa 400, accompagnati dai loro docenti, animeranno a partire dalle ore 9.00 le vie del Centro Storico di Varese con laboratori, rappresentazioni, musica, balli, spettacoli con burattini, testimonianze, giochi ed esperienze di solidarietà.

Le seguenti scuole coinvolte nell’evento fanno parte della rete dello Sportello Scuola Volontariato da anni impegnate in azioni e progetti che hanno per oggetto la solidarietà: Varese: Scuola Primaria “Garibaldi”,I.C.”Don Rimoldi”,Istituto Alberghiero”De Filippi”, IPC”Einaudi”,ISIS”Manzoni”,Liceo Scientifico”Ferraris”, ISIS”Newton” Bisuschio ISIS”Valceresio”, Gallarate ISIS”Ponti”, Castellanza”Facchinetti”.

I più piccoli, 38 bimbi della scuola dell’infanzia “Tallachini”, sono attesi con grande entusiasmo dai ragazzi più grandi perché hanno organizzato tante attività per renderli partecipi di questa grande festa.

Accanto agli studenti ci saranno Associazioni di Volontariato da sempre presenti nelle istituzioni scolastiche:Unicef, AVO, AVIS, Centro aiuti per l’Africa,Africa Mission,Libera Nomi e Numeri contro le mafie, Emergency, SOS Valbossa.

Partecipano all’evento anche gli ospiti del Centro diurno di Avigno e della Cooperativa Millepiedi . Non potevano mancare i Missionari Comboniani da sempre collaboratori dello Sportello Scuola Volontariato.