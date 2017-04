L’accordo tra ospedale e sindacati slitta al 19 maggio

apertura monoblocco ospedale di circolo varese

Ancora una riunione interlocutoria. L’incontro tra Azienda ospedaliera ASST Sette Laghi e sindacati è stato aggiornato e rinviato al 19 maggio.

Per quella data, l’ASST dovrà presentare una proposta completa che comprenda tutte le questioni aperte. Non solo festività da retribuire ma anche straordinari, indennità di turno, produttività e altro ancora.

Si tratta di un piano complesso che dovrà prima accertare le disponibilità di tutti i presidi un tempo esterni quali l’ospedale di Tradate e i distretti ex Asl.

« È un lavoro lungo e impegnativo che porterà, però, a una definizione precisa di ogni problema aperto – spiega a nome di Cgil Cisl e Uil Cinzia Bianchi – Siamo arrivati a questa decisione perché si procedeva su singole questioni ma senza avere il quadro composito. Noi siamo seduti per negoziare e porteremo avanti le ragioni dei lavoratori consapevoli che la situazione è complessa». Leggi anche Varese - Sale il malcontento tra i lavoratori dell’ospedale

- Sale il malcontento tra i lavoratori dell’ospedale Varese - Infermieri arrabbiati per il mancato pagamento delle festività

Il punto è che i fondi a disposizione sono diversi perché la gestione di queste voci contrattuali era differente a seconda delle aziende: ottimizzarle e parificarle sarà un’operazione delicata che richiederà il compromesso. In attesa del compromesso, però, la Fials chiede che il contratto vigente venga rispettato: « Procederemo anche con azioni legali – commenta il delegato RSU Fials Francesco Tucci – l’azienda ha deciso di congelare tutto fino all’accordo che si troverà al tavolo sindacale. Noi contestiamo questo atteggiamento: quell’accordo varrà per il futuro. Oggi, in mancanza di intesa, si applica ciò che era in vigore. Sotto nostro invito, molti dipendenti hanno scritto alla direzione chiedendo il pagamento della festività. Loro vedranno tutelato in giudizio quel diritto. La linea va estesa a tutta l’azienda, anche ai lavoratori dell’ospedale di Tratade o dei distretti che hanno lavorato nei giorni di festa».

Intanto i dipendenti sono preoccupati. L’incertezza non giova a sollevare lo spirito di un comparto chiamato spesso a lavorare in situazioni complesse»