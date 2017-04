Ladri da discarica... colti col bottino in auto

Mentre gli chiedevano di esibire la patente e il libretto circolazione dell’auto hanno notato la strana accozzaglia di oggetti che erano stati caricati sui sedili dell’auto e così hanno realizzato un controllo.

È stato lo spirito di osservazione dei carabinieri di portare alla denuncia a piede libero di un 47enne ed un 33enne di origine marocchina ma residenti in paese per avere “ripulito” la piattaforma ecologica di Lainate. Decisamente insolito il bottino raccimolato dai ladri: un’impastatrice, una televisione, due monitor, un motore frigorifero, sei batterie per moto ed una per auto, una sega taglialegna, un computer portatile Toshiba, due ruote bici, due ferri da stiro con caldaia, nove pentole, sei teglie, un vaso, due giubbotti, due pantaloni, tredici scarpe e un trolley.

I due stavano tornando a casa a bordo della propria Mercedes Classe A con la refurtiva quando sono incappati in un controllo dei carabinieri a mezzanotte lungo la Varesina. Alle richieste di chiarimenti delle forze dell’ordine hanno ammesso di aver rubato tutto dalla discarica di Lainate e per questo sono stati denunciati.