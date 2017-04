L’Albizzate Valley Festival si ferma: la 15esima edizione non ci sarà

“La notizia era nell’aria da tempo, ma volevamo essere direttamente noi, gli organizzatori delle prime quattordici edizioni dell’Albizzate Valley Festival a dirlo. Quest’anno il festival non ci sarà”.

La comunicazione ufficiale è stata diffusa dall’associazione M.E.G.A. di Albizzate, il gruppo di giovani che dal 2003 organizza l’evento cominciato come una festa della birra e diventato negli ultimi anni uno tra i festival indipendenti più importanti del nord Italia. Una dimensione importante ma anche con molte più complicazioni:

“Come nelle storie d’amore più intense che affrontano i primi problemi grandi, ci siamo presi una pausa di riflessione – spiegano i giovani di Albizzate -. La grandezza che ha raggiunto quello che, negli anni, è diventato uno dei più importanti festival indipendenti della Lombardia, ha spinto l’associazione che lo ha generato a ragionare sulla possibilità di sentire ancora tutto questo come un’espressione di un Movimento d’Espressione Giovanile Albizzatese. La decisione, sofferta, è stata irrevocabile: si ferma il Valley, ma non il Mega”.

L’Albizzate Valley Festival si ferma ma non l’associazione dunque che, anzi, apre alla possibilità di organizzare comunque qualcosa per l’estate albizzatese. Così prosegue il comunicato dell’associazione:

Il Mega, questo il nome che raggruppa le 200 maglie gialle che nelle giornate della manifestazione hanno sempre messo a disposizione la propria passione ed energia per creare un insieme che fosse impeccabile ed emozionante, non ha intenzione di stare a guardare il passato, glorioso ma, appunto, passato. Siamo giovani, il ricambio generazionale ha spinto undici soci a farsi avanti, andando a formare il nuovo consiglio che si è prefissato un obiettivo ben chiaro: far rinascere l’esigenza di aggregazione e di funzione per la collettività che aveva spinto i fondatori a far partire il progetto che è poi convogliato in quello che per tutti è, semplicemente, l’Avf. Cambierà il nome, cambieranno gli schemi, ma rimarrà immutata la voglia di renderci e rendervi orgogliosi di aver fatto qualcosa di avvincente e il più possibile unico nel suo genere.

L’assenza di un evento che, negli ultimi anni, è stato in grado di portare nel nostro paese di 5000 abitanti, 20 mila persone in quattro giorni, permetterà di riversare maggiori energie e attenzioni in tutti quei progetti che, altrimenti, rischiavano di passare in secondo piano. Il Mega è anche cultura, con i nostri cineforum, gli incontri con le scuole e le mostre che abbiamo in programma. È musica, con gli eventi che, durante l’anno organizziamo in collaborazione con altre realtà del territorio, come il The Family, per rimanere nei nostri confini, o il Fabrique per ricordare soltanto l’ultimo concerto fatto, lo scorso anno, con gli Infected Mushroom. E vogliamo che il futuro abbia anche altre iniziative con la nostra firma, la voglia di lasciare un segno ed essere un riferimento per tutti i ragazzi che vogliono continuare a inseguire i propri sogni. Il festival aveva questa caratteristica. Ognuno metteva a disposizione le proprie capacità, si poneva degli obiettivi. Si divertiva, ma esponsabilizzandosi: quando le luci sul palco si accendevano, la festa iniziava solo se

tutto era al suo posto. Tutto questo sarà ancora possibile, ci serve solo che voi abbiate fiducia in noi. Non permetteremo che l’assenza del nome Albizzate Valley Festival annienti la nostra passione e la nostra voglia di stupirvi.

Per questo, per ora, non vi diciamo i dettagli, ma vi diamo una data da segnare sul calendario. Il 7, 8 e 9 luglio. E anche un nome, The Owl Night Fest. Tre giorni, no stop per ripartire da dove ci eravamo lasciati, con un’unica certezza: l’Albizzate Valley Festival si ferma, ma non è morto, e abbiamo davvero tanta voglia di offrire qualcosa di nuovo.