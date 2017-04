L’annuncio del sindaco: «A luglio riapre l’hotel Internazionale»

Foto varie

«È notizia attualissima che a luglio riaprirà lo storico Hotel Internazionale con un nuovo operatore competente e determinato a fare bene. L’hotel, dotato di quaranta camere, tornerà a dare una risposta importante ai flussi turistici sul territorio. Ma questa non è l’unica novità positiva».

La notizia arriva in mattinata e viene confermata nel corso della giornata in una nota dove il sindaco di Luino Andrea Pellicini chiede di abbassare i toni dopo le ultime schermaglie fra maggioranza e opposizione seguite al consiglio comunale. «Deve andare avanti un confronto nel reciproco rispetto – dichiara Andrea Pellicini – I Consiglieri Comunali di tutte le parti devono favorire detto confronto in un clima sereno, anche perché vi sono segnali confortanti».

E qui il sindaco in una nota inviata alla stampa indica una dietro l’altra le buone notizie per la città.

L’hotel Internazionale, di fronte alla stazione, cambierà gestione e sarà operativo dalla prossima estate. Ma non è tutto.

«A breve verranno inaugurati altri raffinati appartamenti vacanze nella via Cavallotti, in pieno centro storico a Luino. Anche qui il progetto è portato avanti da brillanti operatori del settore. Ciò significa che ci sono imprenditori che credono nel costante sviluppo del nostro territorio», dice Pellicini.

In merito alle strutture ricettive, oltre all’Internazionale in città ci sono i due Camin Hotel – a Luino e a Colmegna – , l’Hotel del pesce, vicino al porto vecchio e l’hotel Elvezia.

Rimane chiuso l’hotel Ancora, altra storica presenza in un punto centralissimo e molto ambito della città: la struttura ha una ventina di camere e – riportano fonti autorevoli e ben informate – vi sarebbero delle trattative in corso per una possibile riapertura.