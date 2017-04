“L’Anpi è elemento di divisione, non saremo al corteo”

Claudio Sala, Lega Nord

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della Lega Nord di Saronno, a firma del segretario cittadino Claudio Sala

Anche quest’anno Francesco Licata non perde occasione per partire all’attacco nei confronti dell’amministrazione comunale sulla cerimonia organizzata per il 25 Aprile.

Ormai questa polemica è sempre più un disco rotto, a mio parere un tormentone che tutti gli anni si deve ripetere per prassi.

Se l’amministrazione ha deciso di non partecipare al corteo organizzato da Anpi, ci sarà il suo motivo, del resto anche a Roma, il PD diserterà la sfilata, in quanto, come già la Lega sostiene da anni, l’ Associazione Nazionale Partigiani è sempre più un elemento di divisione anziché di unione.

Quando un’associazione utilizza questi eventi come strumento politico e di propaganda, allora il senso della cerimonia stessa non sussiste, ed è palesemente evidente che la sinistra non è realmente interessata a celebrare il 25 Aprile, ma bensì a fare polemica politica.

Come Lega abbiamo subito di tutto e di più nel partecipare alle passate edizioni organizzate dall’allora amministrazione Porro, dagli insulti gratuiti ai gavettoni, ma abbiamo sempre sfilato con dignità e decoro, con il massimo rispetto per la cerimonia, e non siamo mai caduti nelle provocazioni, giusto per non fomentare ancor di più le tensioni che si andavano a creare.

Quindi caro Licata, se il senso del 25 Aprile è quello di far salire la tensione in città e creare disordini, allora preferiamo ricordare questa giornata, con una manifestazione pulita ed essenziale, ma che possa rendere allo stesso tempo, onore a TUTTI coloro che indistintamente hanno combattuto per la Libertà.

Claudio Sala

Segretario Cittadino Lega Nord Lega Lombarda.