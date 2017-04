Foto varie

L’orto come fonte di cibo sano, ma anche come momento di ritrovato contatto con la natura e come cura di se stessi.

Se ne parla oggi pomeriggio alle 17 in Villa Aliverti, a Vedano Olona nel corso della presentazione del libro “L’arte di coltivare l’orto e se stessi”, di Adriana Bonavia Giorgetti.

L’incontro, organizzato dagli assessorati Ambiente e Cultura sarà introdotto da Eugenia Giannoni, naturopata e coordinatrice degli orti urbani di Vedano Olona.

Una buona lettura per un avvicinamento alla natura e all’analisi dei nhostri comportamenti, con riferimenti filosofici e meditativi, per riflettere su un concetto basilare: l’orto cura chi si prende cura di lui.

Al termine dell’incontro ai presenti sarà offerto un gustoso e genuino buffet.

Ingresso libero