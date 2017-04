L’artista Alessandro Mannarino ha incontrato gli studenti della Bicocca

Foto varie

A pochi mesi dall’uscita del suo quarto album “Apriti cielo”, Alessandro Mannarino ha incontrato questo pomeriggio gli studenti dell’Università di Milano-Bicocca in un’aula magna gremita per parlare di contaminazioni artistiche, culturali e sociali. Il cantautore romano si è soffermato sul senso del limite e della frontiera come spazi di incontro e confronto, dialogando con Emanuele Ferrari, musicista e docente di Didattica della musica dell’Università Bicocca. L’incontro “Musica sulla frontiera”, organizzato nell’ambito del ciclo di appuntamenti culturali “ConFronti”, è stato moderato da Marta Cagnola giornalista e speaker di Radio 24.