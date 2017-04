L’assessore Brianza in visita a Saronno

Visita a Saronno di Francesca Brianza, l’assessore al reddito di autonomia, inclusione sociale e post-Expo di Regione Lombardia.

L’assessore regionale è stata ricevuta dal sindaco di Saronno (e collega di partito) Alessandro Fagioli, dapprima nella sede del Municipio, dove il primo cittadino ha illustrato il Pgt e i principali progetti urbanistici della citta’, quindi ha visitato la Centrale operativa della Polizia municipale, dove ha potuto visionare il sistema di video sorveglianza ad accesso remoto finanziato da Regione Lombardia e dislocato sul territorio, a presidio delle zone di maggiore criticità.

La visita è poi proseguita nel nuovo Centro per l’Impiego di Saronno e Sil (Servizio inserimento lavorativo) del Comune di Saronno, quindi all’istituto Ial, operatore accreditato dalla Regione Lombardia per i servizi di istruzione e formazione professionale e per i servizi al lavoro.

Nel pomeriggio, la delegazione regionale si è recata all’ospedale di Saronno, dove l’assessore Brianza ha potuto visitare il reparto di Neurologia recentemente ristrutturato e arredato con nuove attrezzature, e il reparto di Recupero riabilitativo funzionale (Fisioterapia) riposizionato nella sua sede originaria. La giornata si e’ conclusa con la visita all’azienda Imp, Industria manufatti plastici, realta’ specializzata in indurenti, meccanica di precisione e stampi.