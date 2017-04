“Laura risponde”. Il sindaco in diretta su Facebook

Tradate in Testa, coalizione di 3 liste a sostegno della ricandidatura di Laura Cavalotti a Sindaco di Tradate, formata da lista civica Partecipare Insieme 2.0, Partito Democratico e lista civica SinistraXTradate, ha lanciato sulla sua pagina Facebook l’iniziativa “Laura Risponde”. Si tratta di momenti in cui Laura Cavalotti, Sindaco di Tradate, dà appuntamento ai suoi concittadini su Facebook per rispondere in diretta a tutte le loro domande.

«Arrivano domande da cittadini di tutte le età e sui temi più disparati, dalla sicurezza nelle scuole, alle notti bianche, al WiFi libero su tutto il territorio comunale, alla richiesta che il comune vigili sulla riqualificazione del complesso commerciale della Fornace, e molto altro – spiegano dal gruppo che sostiene il sindaco uscente -. Abbiamo la conferma di quello che già credevamo: i cittadini sono molto meglio della solita polemica politica fatta di luoghi comuni triti e ritriti, a cui devono assistere ogni volta in campagna elettorale. Sono attenti alla realtà, hanno i piedi per terra e in testa il bene di Tradate e noi vogliamo dare risposte all’altezza delle loro richieste, includendole nel nostro programma».

«Voglio continuare a confrontarmi con tutti i cittadini, conoscere le loro idee e le loro priorità, perché è sui diritti e sulle esigenze reali dei Tradatesi che costruiremo la nostra Tradate per i prossimi 5 anni» conclude Laura Cavalotti. Il giorno e l’ora del prossimo “Laura Risponde” sarà come al solito annunciato sui canali social di Tradate in Testa. Per chi invece volesse incontrare il Sindaco di persona e farle tutte le domande che vuole dal vivo, l’appuntamento è per Sabato 6 Maggio alle 11.00 in piazza del Comune a Tradate.