Laureati prestati all’agricoltura, se ne parla alla Bottega degli Sballati

Cosa ci fanno un biologo, un architetto e una psicologa con una zappa in mano? Prestano le loro braccia (con annesso titolo di studio) all’agricoltura etica e biologica.

Busto Arsizio diventa luogo di riflessione e dibattito sul “cibo etico” e biologico grazie alla Bottega degli Sballati (via Magenta 16), dove, sabato 8 aprile, andrà in scena l’incontro intitolato “Una laurea prestata all’agricoltura”. Tre produttori accomunati dall’aver conseguito un titolo accademico e dalla passione per il biologico si presenteranno al pubblico dalle 16 alle 19.30 e racconteranno le loro storie.

La Bottega degli Sballati (www.labottegadeglisballati.com), che propone biologico sfuso (di qui il significato del termine sballati), ospiterà questi tre “produttori agricoli laureati”, pronti a spiegare la loro scelta di vita.

Le tre storie che verranno raccontate sono quelle di Carmela Pappalardo, biologa e produttrice dello zafferano di Angera (Le sinergie); Francesca Rainero, psicologa e produttrice di confetture di mirtilli (Fattoria Pasquè); Alberto Cassani, architetto che si occupa di ortofrutta e preparazioni alimentati (Cassani Bio). Interverrà Claudio Moroni, responsabile della Condotta Slow Food di Varese

L’incontro prevede una degustazione gratuita dei prodotti di Carmela Pappalardo (lo zafferano), di Francesca Rainero (le confetture di mirtilli) e dell’ortofrutta di Alberto Cassani.