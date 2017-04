L’auto in panne blocca la tangenziale di Varese

Foto varie

Un’auto in panne sta causando questa mattina (mercoledì) gravi disagi alla circolazione sulla tangenziale di Varese tra il Ponte di Vedano e la galleria in direzione Iper. In molti ci stanno segnalando sulla pagina facebook la lunga colonna di auto che si è creata. Sul posto è presente la Polizia Stradale e il carro attrezzi che ha faticosamente raggiunto la vettura bloccata.