Lavena Ponte Tresa piange don Basilio

Lavena Ponte Tresa generica

E’ arrivata sabato sera, dopo una lunga malattia, la triste notizia della scomparsa di don Basilio Pini.

Nato il 9 luglio 1942 a Ravoledo di Grosio (SO) è stato ordinato sacerdote nel 1966 e dopo un breve periodo di vicariato è stato nominato parroco di Le Prese (Sondalo) dove è rimasto per nove anni.

Nel 1976 è arrivato a Lavena ed in riva al lago di Lugano si è distinto per entusiasmo e laboriosità. Ha rapidamente compreso le difficoltà delle famiglie locali, molte delle quali arrivate da ogni parte d’Italia per lavorare in Svizzera ed ha rilevato l’assenza di un tessuto sociale favorevole ad esse, mettendosi all’opera per cambiare le cose e combattere indifferenza e disagio giovanile.

L’organizzazione dei campi estivi e dell’oratorio e la realizzazione di spazi sempre più idonei e funzionali per ragazzi e giovani sono stati basilari nel suo ministero, caratterizzato da intense attività spirituali e liturgiche, da gioiose attività di svago e di socializzazione nonché dalla realizzazione di grandi opere quali la ristrutturazione del Campanile e della Chiesa della Madonna della Porta, la realizzazione del nuovo Salone Parrocchiale e del campo da calcio.

Rilevante anche l’opera letteraria “Lavena Ponte Tresa, vicende e documenti” da lui fortemente voluta e prodotta che ancora oggi è uno degli strumenti più importanti per la conoscenza della storia locale. Valtellinese di grande carattere, è ricordato dai parrocchiani che lo hanno conosciuto per la disponibilità e la familiarità: in Oratorio o per la strada aveva sempre una parola per tutti e sapeva tradurre il Vangelo nella lingua dei semplici e nella quotidianità della vita.

Ha lasciato Lavena nel 1992 per la Parrocchia di Portichetto di Luisago (CO) dove è rimasto fino al 2007 ed ha proseguito la Sua missione nel Paese natale, Ravoledo di Grosio, dove è stato colpito da una lunga ed inesorabile malattia che ha terminato il Suo corso proprio sabato 1 aprile.

Il parroco don Aurelio Pagani, la Parrocchia di Lavena e la Comunità Pastorale dei Quattro Evangelisti si stringono ai familiari nella certezza che ora il caro don Basilio ha terminato le sofferenze terrene e raggiunto il Signore nella pienezza della Sua gioia.