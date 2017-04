“Lavorare Stanca”, un weekend per festeggiare il 1° maggio

circolo gagarin

Da venerdì 28 a domenica 30 aprile, Circolo ARCI Gagarin omaggia l’istituzione su cui si fonda la nostra Repubblica con un festival interamente dedicato al lavoro. La serata di venerdì è a cura di Circolone di Legnano, quella di sabato dell’Associazione Voci di Mezzo, quella di domenica dell’Associazione 26per1, ente gestore del Circolo. Ecco il programma.

Venerdì 28, alle 22, concerto de La Rappresentante di Lista a cura di Friday On My Mind / I Venerdì del Circolone. Sul palco una delle voci più potenti della scena italiana, quella di Veronica Lucchesi, accompagnata da Dario Mangiaracina (attore, polistrumentista e membro fondatore insieme a Veronica), Enrico Lupi (tromba e synth), Marta Cannuscio (fisarmonicista prestata alle percussioni) ed Erika Gold (corista con in tasca la pietra filosofale). La Rappresentante di Lista torna con il suo primo album live registrato durante il tour di Bu Bu Sad, ultima release in studio data alle stampe nel dicembre del 2015 per Garrincha Dischi. Un concerto fatto di musica e teatro che ha riempito le sale dello stivale e che li ha consacrati come una delle band rivelazione dell’ultima stagione. Dal 7 marzo le tracce di questo lungo percorso diventano un disco. Apertura ore 20.30. Ingresso con sottoscrizione, riservato a soci ARCI 2017.

Sabato 29, alle ore 21, spettacolo di voci Fà&Desfà – L’è tut un laurà | Canti popolari del lavoro, a cura del coro delle Voci di Mezzo. Il repertorio è composto da canti popolari del lavoro e sul lavoro da diverse regioni italiane. Oltre ai canti, brevemente presentati per capirne la provenienza e l’epoca, vengono proposte letture a tema e una riflessione sul canto popolare in generale e sulle sue specificità. Vere e proprie lezioni di storia. Storia dal basso. Diceva il maestro Angelo Pugolotti: “non basta cantare bene, bisogna capire il senso, cosa esprime quel canto, dove è nato, in quale contesto storico. Solo così possiamo trasmettere a chi ci ascolta l’emozione e il vissuto del popolo”. Apertura ore 20.30. Ingresso libero, riservato a soci ARCI 2017.



Domenica 30, alle ore 19.30, aperitivo e musica con Il Motivo della Fabbrica | La fabbrica di carta degli anni ’60, prosa e poesia da Bianciardi, Levi, Pagliarani, Sereni, Fortini, a cura dell’Associazione 26PER1, ente gestore del Circolo. A seguire, dalle ore 21.30, proiezione del film Sic Fiat Italia di Daniele Segre, documento di un passato recentissimo, che traccia il ritratto di una classe operaia umiliata e sempre più “lontana dal paradiso”. Il Referendum che ha cambiato la Fiat e l’Italia intera. Apertura ore 18.30. Ingresso libero, riservato a soci ARCI 2017.