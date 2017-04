Lavori alla casetta, una targa per ricordare il lavoro della comunità

Cardano al Campo generico

Verrà posta domani, sabato 2 aprile, alle 11 e 45 una targa in ricordo del lavoro fatto della nostra “Amici di CardanoinComune” alla Casa dell’acqua di Via Verdi a Cardano al Campo.

Un progetto realizzato nel 2015 che, come raccontano sulla loro pagina Facebook, ha visto un gruppo di persone lavorare insieme per realizzare la pavimentazione della casetta.

La storia raccontata dai protagonista:

Il 22 ottobre 2015 (venerdì) Giuseppe chiede a Vincenzo conferma delle autorizzazioni, Antonio ha già presentato il progetto in Comune e Vincenzo, carte alla mano, “suona l’adunata” e scrive sul gruppo social appositamente creato: “Domani 23 ottobre 2015 alle ore 14:00 inizio lavori”.

La forza lavoro non manca: con pale, secchi, guanti e allegria si piega la schiena e ci si dà da fare. Vincenzo controlla le pendenze con la bolla, Antonio verifica le misure, Giuseppe pensa che è il suo compleanno, ma Maurizio lo richiama al dovere. Manola porta viveri e un buon caffè. Maurizio, Alberto, Leonardo … tutti si danno da fare fino a quando c’è luce. Il 31 ottobre 2015 (fine settimana seguente) con la posa delle ultime mattonelle appositamente tagliate con maestria da Antonio, l’opera è terminata con grande soddisfazione di tutti. Volete sapere qualcosa di curioso e inaspettato?

Normalmente quando si propone qualcosa per il bene comune ci si aspetta che tutti si tirino indietro, ma stavolta non è stato così: l’idea ci è piaciuta e in poco tempo l’abbiamo messa in atto. Abbiamo potuto farlo perché qualcuno ha messo a disposizione le competenze (il nostro amico Vincenzo è del mestiere ed era il nostro direttore dei lavori!), qualcuno ha messo a disposizione tempo e forza lavoro, qualcuno ha offerto il materiale, l’Amministrazione ha dato il consenso, le nostre signore ci portavano dolci e caffè: insomma, non ci è mancato nulla. L’intervento si è concluso con successo ma la conseguenza più sorprendente è stata l’amicizia, che si è rafforzata perché fare fatica per uno scopo nobile aiuta a scoprire che donando si riceve di più.

Questa è l’esperienza che vogliamo ricordare con la posa della targa: lavorare per il bene comune arricchisce innanzitutto chi si impegna e ha un senso che va oltre l’opera in sé. Non sappiamo se coloro che guarderanno (incuriositi o distratti) questa targa sapranno coglierne il segreto, ma ci auguriamo che possano fare un cammino simile al nostro. Ci rallegrerebbe vedere tante targhe, poste qua e là per Cardano a memoria di qualcosa di significativo da lasciare a chi ci sta intorno ora e a chi verrà domani.