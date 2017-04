Lavori alla rete elettrica: nel pomeriggio alcune vie senza corrente

Foto varie

Il Comune di Viggiù avvisa che a causa lavori di riparazione dei guasti verificatisi nelle scorse settimane, Enel Distribuzione dovrà intervenire dlavalle 16.00 alle 19.30 di mercoledì 12 aprile interrompendo la distribuzione dell’energia elettrica.

Saranno interessate le seguenti vie: Borromeo, Via Roma da incrocio con via Borromeo a Piazza Risorgimento, Piazza Risorgimento, Via M. Longhi, Via della Croce e Via Castagna.