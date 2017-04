Lavori in A8, code tra Albizzate e Castronno

autostrada a8 code traffico

Il restringimento di carreggiata sull’autostrada A8 a causa di un cantiere sta provocando lunghe code in direzione Varese. Per buona parte del pomeriggio di martedì 4 aprile si è creata una lunga colonna di auto tra Albizzate e Castronno. si consiglia l’uscita di Albizzate-Solbiate Arno per evitare l’ingorgo.