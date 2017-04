Lavori in stazione a Gallarate, limitazioni ai treni S5

busto arsizio malpensaexpress treno pendolari

I lavori in corso nella stazione RFI di Gallarate impongono, dal 22 al 28 aprile 2017, una serie di limitazioni ad alcuni treni della linea S5 Treviglio-Milano-Gallarate-Varese.

Le limitazioni riguardano treni in tarda serata, a ridosso della mezzanotte (clicca qui per vedere la tabella in dimensioni maggiori)