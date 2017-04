Lazza e Laioung incontrano i fan a Varese Dischi

musica generica

Doppio appuntamento a Varese Dischi. Il negozio di dischi venerdì 14 aprile, alle 15 ospita Lazza, il rapper incontra i fan in occasione dell’uscita del nuovo disco “Zzala”. Il secondo appuntamento è per il 2 maggio: alle 15 ospite sarà Laioung. Il rapper sarà presente nel negozio con il nuovo disco “Ave Cesare: veni, vidi, vici”.

Per entrambi gli incontri è necessario acquistare i dischi dei rapper per ricevere il pass d’ingresso. Per prenotazioni o informazioni 0332241056 o via mail varesedischi@gmail.com.