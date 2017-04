Le Bcc si confrontano in Europa

Banca di credito cooperativo Busto Garolfo e Buguggiate

La voce di Federcasse (l’associazione nazionale delle BCC e Casse Rurali) si è fatta sentire durante la settima convention delle Bcc europee a Bruxelles, organizzata dalla Associazione europea delle banche cooperative (EACB). Una presenza importante, quella italiana, alla luce della futura nascita della capogruppo italiana, ruolo conteso tra la stessa Federcasse e da Cassa Centrale Banca, la holding delle Bcc del Trentino e del Nord-Est, che nel frattempo ha centrato l’obiettivo di raccogliere 600 milioni di aumento di capitale e raggiungere così un patrimonio da un miliardo, requisito minimo fissato dalla legge di riforma Renzi per dar vita a un gruppo nazionale del credito cooperativo.

L’appuntamento di Bruxelles ha avuto per tema “Le banche cooperative: un impegno per guidare la crescita economica e sociale” e ha consentito di fare il punto sulle strategie adottate dalle banche cooperative alle prese con gli sviluppi normativi ed i cambiamenti tecnologici.

«Il 2017 sarà un anno decisivo per correggere alla radice l’approccio strategico della regolamentazione bancaria in Europa e per completare il disegno con l’avvio del terzo “pilastro” – ha detto il direttore generale di Federcasse Sergio Gatti -. Non c’è democrazia senza democrazia economica e pluralismo bancario. Non c’è linfa per il futuro europeo se non si recupera il rispetto reciproco tra i paesi fondatori chiamati ad essere di nuovo “locomotiva”. Pluralismo e linfa vanno garantiti anche con il completamento dell’Unione Bancaria con il terzo pilastro della garanzia europea dei depositi e una coerente strategia normativa strutturalmente proporzionale, cui dovrà corrispondere una conseguente politica di vigilanza».

Tra gli impegni ribaditi e discussi nel corso della convention da parte dell’Associazione delle Banche Cooperative Europee, un convinto sostegno al progetto europeo e la necessaria evoluzione tecnologica, difendendo la sussidiarietà, la proporzionalità e la differenza delle banche cooperative. Al tempo stesso l’EACB ha voluto ricordare le particolarità delle banche di territorio e la necessità di una continua ricognizione del rapporto “costi – benefici” (circa la normativa bancaria) avendo presente la possibilità di definire “approcci semplificati” per evitare uno sproporzionato aumento dei costi a carico di banche che in questi anni, ovunque, hanno continuato a sostenere l’economia reale.