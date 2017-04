“Le donne del focolare”: il 25 Aprile con Intrecci Teatrali

Foto varie

Il 25 aprile si può celebrare anche a teatro, con uno spettacolo che mette al centro gli uomini e le donne, il ricordo di dei conflitti passati e la speranza che la guerra non torni mai più.

Martedì 25 prile, alle 21.15 al Cine Teatro San Giorgio di Bisuschio, la Compagnia Intrecci teatrali propone “Le donne del focolare”, uno spettacolo molto intenso sulla Prima Guerra Mondiale.

Parlare del conflitto mondiale, è un argomento delicato – dice Andrea Gosetti, attore, regista e anima di Intrecci Teatrali – Un tema da toccare sottovoce, proprio per il rispetto verso uomini che in questo conflitto hanno donato la propria vita. Tanti sono gli episodi che si possono ricordare, così mi sono posto la domanda: che cosa vogliamo rimanga nelle nuove generazioni, quali i messaggi da far vivere prendere indelebili? La scuola ci insegna date, avvenimenti da ricordare, ma quello che noi abbiamo voluto raccontare, ciò che ci interessa di più è cosa c’è dietro questi avveniment”.

“Abbiamo lavorato sul tempo, lo scorrere lento delle ore per chi si trova in trincea e per chi dalla trincea è lontano ma è legato da un valore indivisibile, la famiglia. Lo spettacolo vuole raccontare lo scorrere lento di vite con un destino segnato, il lento scorrere di uomini diventati nemici per il volere del potere e che nemici molto probabilmente non lo erano. Lo abbiamo raccontato attraverso gli occhi e le parole di una madre e una bambina, nell’attesa di un padre lontano, di un padre finito ad essere nemico della vita stessa. Abbiamo raccontato il valore del tempo, l’importanza della speranza, il senso della patria, il valore dell’amore e dell’onore”.

“Vorremmo porre l’attenzione sull’uomo, sulla speranza, vorremmo farvi pensare incondizionatamente vorremmo cercare di lasciare in voi che sotto il cielo stellato siamo tutti uomini che vanno rispettati – conclude Andrea Gosetti – Vorremmo dirvi che le guerre passate ci hanno insegnato qualcosa”.

Ingresso 6 euro.

Per restare sempre aggiornati sulle proposte di Intrecci Teatrali ci snoo il sito e la pagina Facebook della compagnia.