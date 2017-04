Le fioriere mobili \"si bloccano\": transenne e operai in corso Italia

Sarà necessario attendere l’intervento di un’azienda specializzata per vedere davvero operativa la fioriera mobile di corso Italia.

Quando lunedì sono stati realizzati i primi test pratici ci si è accorti che in realtà il dispositivo era ben poco mobile. Per problemi tecnici, legati al peso ma soprattutto alla forma delle ruote, aprire le due ali che dovrebbe consentire di creare un comodo accesso a corso Italia da via Carcano è tutt’altro che semplice. A dimostrarlo un video che spopola su Facebook in cui si vedono gli operai che per tre minuti, con scarsi risultati, spingono con tanto di leva la fioriera mobile spostandola solo di pochi centimetri.

Immediato l’intervento dell’assessore ai Lavori pubblici Dario Lonardoni che ha annunciato “un tempestivo intervento dell’azienda che ha realizzato l’opera che del resto non era ancora stata ufficialmente consegnata”. Ieri per consentire il passaggio del corteo dell’Anpi del 25 aprile la fioriera è stata lasciata aperta chiudendo la parte centrale con delle transenne per evitare l’ingresso di auto “non autorizzate” in Ztl.