Le Poste premiano alcuni uffici postali della provincia di Varese

“Qualità del servizio, attenzione al cliente e affidabilità dei prodotti”. Con queste motivazioni a Milano in occasione dell’incontro dell’area Lombardia di Poste Italiane, che ha riunito oltre 500 tra dirigenti, personale di staff e Operatori di Sportello, Poste Italiane ha premiato alcuni uffici postali della provincia di Varese.

Gli uffici premiati sono stati Varese 1 (Via Francesco Del Cairo), Arcisate, Busto Arsizio Centro, Caronno Pertusella, Cassano Magnago, Marnate e Mornago, per l’offerta della vasta gamma di servizi e prodotti Postali, Finanziari (Pagamenti e Risparmio) e di Comunicazione, ciascuno nella propria categoria individuata sulla base del traffico di clientela.

“I risultati conseguiti non solo dagli uffici postali premiati ma da tutta la rete attiva in Lombardia dimostrano che Poste Italiane anche grazie alla sua capillarità resta la cassaforte sicura dei risparmi degli italiani – ha spiegato Pietro Raeli, Responsabile di Area – Risultati ottenuti grazie alla grande qualità del lavoro di squadra svolto e alla capacità di porre sempre il cliente al centro dei nostri interessi per rispondere al meglio ad ogni sua esigenza. Il successo nella raccolta del risparmio conferma il ruolo fondamentale che Poste Italiane gioca sul territorio e nelle scelte dei risparmiatori”.