Le rubano la borsa e usano il suo bancomat

Si è trovata ad essere vittima di due furti in un colpo solo la saronnese 57enne presa di mira qualche giorno fa nel parcheggio interrato di un supermercato. La donna stava caricando dei fiori sulla propria Fiat Panda quando qualcuno le ha rubato la borsa. All’interno aveva, oltre ai documenti e alle chiavi di casa, il portafoglio con 200 euro in contanti e le carte di credito.

La saronnese si è accorta del furto quando è arrivata a casa ed ha cercato la borsa per prendere le chiavi di casa. “Sono tornata al punto vendita e sono stati disponibilissimi – spiega la 57enne – mi hanno aiutato a bloccare le carte di credito. Sono andata dai carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo ed hanno raccolto la mia denuncia. Purtroppo il parcheggio ha telecamere solo in ingresso e in uscita e non sui piani e questo renderà difficile indagare sull’episodio”.

Al danno per il furto alla saronnese è arrivata anche un’amara sorpresa: prima che lei bloccasse le carte i malviventi erano riusciti a fare un prelievo di contante dal bancomat di un centro commerciale della zona.