Le uscite al cinema del 6 aprile

Sergio Castellitto e Margherita Buy sono i protagonisti di Piccoli crimini coniugali, al cinema da giovedì 6 aprile. Reduce da un incidente domestico, un uomo fa ritorno a casa; rimasto senza memoria, la moglie lo aiuterà a ripercorrere le tappe della loro storia, smorzandone le parti più conflittuali. Nel racconto molti tasselli non si incastrano e il dubbio che assale lo spettatore è sempre più insistente: chi sta mentendo?

Tratto dall’omonimo romanzo, Il segreto, con Vanessa Redgrave, uscirà al cinema il prossimo 6 aprile. Rose è una donna coraggiosa, che cela una dolorosa verità da tutta la vita. Quando il Dottor Grene deciderà di studiare il suo caso, porterà alla luce una relazione passionale e tormentata e la storia di una donna la cui unica colpa è quella di aver amato l’uomo sbagliato…

Gli indimenticabili Power Rangers arrivano sul grande schermo. Nella città di Angel Grove, cinque ragazzi ribelli vengono scelti per diventare i nuovi Power Rangers e combattere contro una strega malvagia, in cerca di vendetta dopo essere stata sconfitta dalla precedente squadra di super eroi.

Nelle sale arriva anche “Libere, disobbedienti, innamorate” da Israele. Cosa fanno tre giovani donne arabe a Tel Aviv? Fanno quello che farebbero tutte le giovani donne del mondo: amano, ridono, piangono, inseguono desideri, cadono, si rialzano. Amano e ridono ancora, magari bevendo, fumando marijuana, ballando, in attesa dell’alba. Cercano di costruire il perimetro dentro cui affermare la propria identità. O, come nel caso della timida Nour, vengono salvate da un perimetro che qualcun altro ha stabilito per loro. Ci pensano Laila e Salma, attraverso la loro potente voglia di vivere e il loro sanissimo anticonformismo, a sbriciolare le insicurezze e le diffidenze della nuova coinquilina. Anzi: della nuova amica.

Al cinema anche La vendetta di un uomo tranquillo, il miglior film spagnolo dell’anno. Madrid, agosto del 2007. Curro è stato l’unico ad essere arrestato per la rapina in una gioielleria. Otto anni dopo, la sua ragazza Ana e suo figlio aspettano che lui esca di prigione. José è un uomo solitario e riservato che sembra sempre un pesce fuor d’acqua. Una mattina va a prendere un caffè al bar dove lavorano Ana e suo fratello. Quell’inverno la vita di José si intreccerà con quella degli altri clienti del bar, che lo accolgono come fosse uno di loro. È il caso soprattutto di Ana, che vede nel nuovo arrivato una via di fuga dalla sua vita difficile. Scontata la pena, Curro esce di prigione con la speranza di cominciare una nuova vita con Ana. Ma tutto è cambiato in pochissimo tempo.