Legambiente contro la possibile bretella tra Venegono e l’ospedale

La presa di posizione del consigliere comunale Maurizio Alberti, esponente di Legambiente Tradate contro la richiesta di finanziamento proposta alla Regione dai comuni della zona:

Per fare chiarezza sul problema della nuova strada vi allego la mappa delle 3 alternative possibili per i venegonesi per recarsi dalla rotonda del cimitero all’ospedale (oltre alla quarta, velocissima, la faccio spesso, della strettoia). Non considero l’utilità per i Tradatesi perchè mi sembra chiaro che sia nulla, ci sono solo una serie di svantaggi evidenti. Velocità media 40 Km/ora.

1) ipotesi nuovo progetto (colore rosso): 1790 metri tempo di percorrenza 2,68 minuti

2) percorso attuale (colore blu) sottopasso venegono rotonda esselunga rotonda 5 strade ospedale 3140 metri tempo 5,11 minuti

3) percorso ipotesi alternativa meno impattante (tangenzialina tutta sul comune di venegono – colore viola ) distanza e tempi :valori identici al progetto di venegono

Conclusioni tecniche: chi ha il coraggio di far spendere ai cittadini lombardi 5 milioni di euro per fare risparmiare a qualche automobilista venegonese 2,40 minuti per recarsi ogni tanto all’ospedale?

Il sottopasso sulla ferrovia non migliora la situazione, costa tantissimo e non serve quasi a nessuno e fa risparmiare al max due minuti. Se questi sono i “vantaggi” mettiamo anche in conto gli svantaggi che un tale progetto creerà ad un’area che finora si è preservata nel verde e nella tranquillità. Quel poco di ambiente che ci rimane rischia di compremettersi per…2,4 minuti in meno di qualcuno seduto su un’auto. Non è assurdo?