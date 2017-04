L\'europarlamentare Lara Comi al Collegio Rotondi

Gli studenti liceali hanno avuto l’occasione di ascoltare l’europarlamentare Lara Comi che con molto entusiasmo ha intrattenuto i ragazzi presentando il testo da lei pubblicato. Dopo la preghiera iniziale in cui il Rettore Don Andrea Cattaneo ha ricordato i gravi attentati di ieri in Egitto, l’europarlamentare con molta passione ed entusiasmo ha presentato agli studenti le numerose possibilità di sbocco lavorativo che l’Europa offre.

Hanno partecipato alla conferenza anche alcuni studenti ospiti presso il nostro Collegio provenienti dall’Olanda.

Per questo motivo la conferenza si è svolta con interventi in italiano e altri in lingua inglese.

Al termine della mattinata l’europarlamentare ha invitato i ragazzi a visitare il Parlamento europeo.

Il rettore nel suo saluto conclusivo ha ringraziato per il grande entusiasmo e per la passione dimostrata.

Riprendendo l’affermazione con cui l’ospite ha aperto la mattinata, la quale ha dichiarato che la politica non è un lavoro ma è un servizio, il Rettore ha rilanciato ricordando come la politica sia una vocazione.

È stata una mattina in cui nostri studenti hanno scoperto la bellezza dell’essere uniti nella diversità, sono venuti a conoscenza di nuove forme di volontariato e di alternanza scuola-lavoro all’estero.

Al termine visitando il nostro Collegio l’europarlamentare si è intrattenuta con alcuni bambini della primaria per una piccola in l’improvvisata partita a calcio.

Anche con questo gesto i nostri studenti hanno potuto comprendere come chi vive la politica come un servizio e una vocazione sia davvero vicino ai cittadini.